États-Unis : le Texas affronte le plus grand incendie de son histoire

Le Texas fait face aux plus grands incendies de son histoire et rien ne semble pouvoir les arrêter. Au contraire, ces incendies ne cessent de progresser. Le Texas est en état d'alerte maximum ce week-end. Ces feux sont attisés par des vents violents qui balaient ces larges plaines de l'État où la moindre étincelle peut provoquer un départ de feu.

Les célébrations de l'indépendance de l'État vis-à-vis du Mexique perturbées

Une usine d'armement nucléaire a même dû être évacuée dans le nord du Texas. Pour éviter une catastrophe sans précédent, les pompiers ont dû lutter contre les flammes et ils sont parvenus à les maîtriser là-bas. Mais une grande partie du centre du Texas, autour de la ville d'Austin, fait toujours face aux flammes.

L'incendie dure depuis cinq jours maintenant et les pompiers ont beaucoup de mal à maîtriser les flammes. Des renforts sont envoyés de tout le pays. D'autant que ce week-end voit le retour du vent et d'un temps très sec, au point que l'incendie pourrait s'étendre dans l'État voisin de l'Oklahoma. Ce samedi, les habitants célèbrent ici la proclamation de l'indépendance du Texas, qui appartenait au Mexique jusqu'en 1836. En temps normal, c'est l'occasion de faire un barbecue entre voisin et de voir des feux d'artifices dans le ciel. Des traditions interdites cette année, incendies obligent.