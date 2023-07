États-Unis : le Congrès américain débat sur les OVNI en audience publique

Pour la première fois aux États-Unis, une commission d'enquête parlementaire va auditionner publiquement trois témoins qui seraient susceptibles d'apporter la preuve de l'existence d'extra-terrestres. Jusqu'à présent, les militaires et la Nasa ont toujours éludé la question, mais de plus en plus de témoignages concernant des phénomènes inexpliqués ont enflammé l'imagination du grand public et des législateurs américains. Ces derniers ont donc décidé de prendre les choses en main avec ces nouveaux témoignages devant la commission d'enquête de la Chambre des représentants.

"On va aller au fond des choses, quelle que soit la vérité"

Des témoignages très attendus devant le Congrès. Car si l'année dernière, ce sont les officiels du Pentagone qui avait témoigné en mode "circulez, il n'y a rien à voir", aujourd'hui, ce sont trois lanceurs d'alerte qui vont être entendus, dont un ancien responsable des services de renseignement américains, qui affirme que les États-Unis ont récupéré des véhicules d'origine non humaine. Le président de la Commission, le républicain Tim Burchett, va auditionner les témoins. Selon lui, les autorités auraient comploté pour cacher l'existence d'extraterrestres.

"Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que la vérité émerge. C'est ridicule. Soit, ils existent, soit ils n'existent pas. Mais saperlipopette ! On va aller au fond des choses, quelle que soit la vérité. Les Américains méritent de le savoir", explique-t-il avec aplomb.

La vérité, qui est pour l'instant toujours ailleurs, devrait être révélée. De son côté, le Sénat américain veut faire passer un amendement pour déclassifier les informations relatives aux ovnis, ou plus exactement aux pannes, comme on les appelle maintenant les phénomènes anormaux non identifiés. Pour une fois, démocrates et républicains au Congrès sont d'accord sur la question. Et ça, ça relève vraiment de la science-fiction.