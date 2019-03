États-Unis : la sénatrice Kirsten Gillibrand officiellement candidate à la présidence

La sénatrice démocrate de New York Kirsten Gillibrand a officialisé dimanche sa candidature à l'élection présidentielle de 2020, quelques semaines après la création d'un comité exploratoire.

Le "courage" plutôt que la "peur". Dans une vidéo publiée tôt dimanche matin, elle souligne que l'hymne national des États-Unis pose la question : "Le courage l'emportera-t-il ?" "Et bien, ça n'a pas toujours été le cas et ça ne l'est pas en ce moment", dit-elle. "Le courage ne dresse pas les gens les uns contre les autres. Le courage ne place pas l'argent au-dessus des vies. Le courage ne diffuse pas la haine. N'obscurcit pas la vérité. Ne construit pas un mur. C'est la peur qui le fait".

L'annonce de sa candidature officielle était attendue depuis que la sénatrice de 52 ans avait annoncé mi-janvier sur la chaîne CBS la formation d'un comité exploratoire, une étape décisive pour entrer dans la course à la présidentielle américaine. "Je vais être candidate à la présidence des États-Unis", avait-elle ajouté, sur le plateau du célèbre humoriste américain Stephen Colbert.

Une féministe engagée. Mariée et mère de deux garçons, cette femme de 52 ans s'est fait un nom en luttant contre le harcèlement sexuel, notamment au sein de l'armée, avant l'émergence du mouvement #MeToo qu'elle soutient activement. Elle veut notamment défendre une société plus égalitaire, avec un système de santé qui "devrait être un "droit, pas un privilège", une meilleure éducation publique et formation professionnelle.

Quinze candidats se sont déjà lancés dans la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020, affichant une diversité inédite avec un nombre record de femmes et plusieurs prétendants issus de minorités.