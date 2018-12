États-Unis : la police de Baltimore rachète près de 2.000 armes au marché noir

La police de Baltimore a récupéré près de 2.000 armes, dont un lance-roquettes, lors d'une opération de rachat destinée à faire baisser la criminalité dans cette ville du nord-est des États-Unis, a-t-on appris mardi auprès de la police. L'opération, qui a duré trois jours la semaine dernière, visait à récupérer un maximum d'armes dans une des villes les plus violentes du pays avec près d'un homicide par jour, selon le quotidien local Baltimore Sun. Le chiffre de 300 meurtres a été dépassé pour 2018, pour la quatrième année consécutive. Le record date de 2017, avec 342 morts dont 299 par balle.

Un budget de 250.000 dollars. Au total, 1.860 armes ont été collectées, a indiqué un porte-parole de la police, sans préciser le type d'armes concernées. Sur Twitter, la maire de la ville Catherine Pugh a précisé qu'un lance-roquette avait aussi été récupéré. La police, qui avait promis l'anonymat aux vendeurs, proposait de payer 25 dollars pour un chargeur de grande capacité, 100 dollars pour une arme de poing ou un fusil, 200 dollars pour un fusil semi-automatique, et 500 pour un fusil automatique. Selon la mairie, un budget de 250.000 dollars avait été alloué pour cette opération qui suscité la controverse.

Dans un éditorial, le Baltimore Sun a estimé que ce programme était "un gaspillage de temps, d'argent et de ressources" car la majorité des revendeurs n'étaient pas des criminels et que beaucoup d'armes récupérées "ne marchent même pas". Le chef de la police, Gary Tuggle, a toutefois affirmé au journal n'avoir pas fait de distinction car "si elles n'existent plus, si elles ne sont plus dans les foyers, elles ne peuvent être utilisées ou volées".

Une ville sous tension. Le port d'armes est protégé par la Constitution des États-Unis et un tiers des foyers américains possède au moins une arme à feu. En 2017, près de 40.000 personnes sont mortes par balle dans le pays, un chiffre qui intègre les suicides, selon les autorités sanitaires. En 2015, Baltimore, ville de 600.000 habitants - dont 63% de Noirs - avait connu de violentes émeutes après la mort d'un jeune Noir dans un fourgon policier.