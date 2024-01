États-Unis : la Maison-Blanche presse pour une aide à l'Ukraine face à l'opposition de Donald Trump

La Maison-Blanche a exhorté jeudi les sénateurs américains à parvenir à un accord pour une aide essentielle à l'Ukraine, après des informations selon lesquelles Donald Trump cherche à torpiller toute avancée sur ce dossier. Selon des médias américains, le grand favori de la droite pour la présidentielle incite les républicains à s'opposer à l'accord pour priver son rival, le président démocrate Joe Biden, d'une victoire politique avant l'élection de novembre.

"Nous espérons que les républicains resteront à la table des négociations"

Ces dernières semaines, les élus républicains ont mis la pression sur l'administration Biden en liant toute nouvelle aide à l'Ukraine à des mesures plus strictes contre l'immigration, un des thèmes de campagne de Donald Trump. Un accord entre sénateurs républicains et démocrates semblait sur le point d'être conclu ces derniers jours. Le budget destiné à l'aide à l'Ukraine s'est épuisé faute d'accord au Congrès, alors que Kiev s'inquiète de plus en plus du manque d'aide des États-Unis comme de l'Union européenne, ses principaux soutiens depuis l'invasion russe en février 2022.

À la Maison-Blanche, on assure que l'administration Biden a géré ce dossier de "bonne foi" avec les républicains, notamment lors d'une réunion avec le président lui-même la semaine dernière. "Nous allons continuer à être de bonne foi et nous espérons que les républicains resteront à la table des négociations pour que nous y arrivions", a déclaré à la presse une porte-parole de la Maison-Blanche, Olivia Dalton.

D'autant que la Russie "surveille de près" l'évolution du soutien de Washington à l'Ukraine, a de son côté souligné John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. "L'Ukraine s'apprête à vivre des mois critiques, alors qu'ils sont en plein dans l'hiver et que le printemps approche. Et les Russes n'ont montré aucune intention de relâcher les attaques de drones et de missiles", a-t-il insisté.