États-Unis : la candidate américaine républicaine Nikki Haley tacle Donald Trump pour son silence sur Navalny

Nikki Haley, l'unique concurrente de Donald Trump aux primaires républicaines aux États-Unis, a taclé dimanche l'ancien président pour son silence à propos de la mort de l'opposant russe Alexeï Navalny et pour ses déclarations hostiles à l'Otan.

"Il se range du côté de Poutine"

"Le fait qu'il ne dit rien sur Navalny (montre) que, soit il se range du côté du (président russe Vladimir) Poutine et pense que c'est bien qu'il tue ses opposants politiques, soit il ne pense tout simplement pas que c'est une affaire importante", a déclaré sur la chaîne ABC Nikki Haley. Le décès annoncé vendredi d'Alexeï Navalny dans une prison de l'Arctique, sur lequel le Kremlin reste muet, a provoqué une vague d'indignations des pays occidentaux, le président Joe Biden ayant affirmé que son homologue russe en était "responsable".

Mais le républicain Donald Trump, prédécesseur du démocrate Joe Biden à la Maison-Blanche, et qui rêve d'y retourner, n'a pas dit un mot ce week-end sur la mort d'Alexeï Navalny, la Russie ou Vladimir Poutine. Son équipe de campagne a renvoyé des journalistes qui l'interrogeaient à la dernière publication de Donald Trump sur son réseau Truth Social : "L'Amérique n'est plus respectée parce que nous avons un président incompétent, faible et qui ne comprend pas ce que le monde pense".

Nikki Haley, ancienne ambassadrice de l'ONU sous l'administration Trump (2017-2021) et ex-gouverneure de Caroline du Sud, où se tiendront des primaires républicaines le 24 février, a aussi critiqué les déclarations "qui font froid dans le dos" le week-end dernier de la part de son concurrent contre les mécanismes de solidarité entre alliés de l'Otan face à Moscou. "Tout ce qu'il a fait à ce moment-là a été de renforcer Poutine", a estimé la candidate républicaine.

"Rappelons au peuple américain que Poutine a dit qu'une fois l'Ukraine prise, la Pologne et les pays Baltes seraient les prochains (...) Ce sont des pays de l'Otan et cela place immédiatement l'Amérique en situation de guerre", a mis en garde Nikki Haley.