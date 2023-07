États-Unis : kidnappée par un pédocriminel, une adolescente de 15 ans retrouvée grâce à sa Nintendo Switch

Difficile d'imaginer une console de jeu capable de sauver une adolescente des griffes d'un pédocriminel. Ce scénario a priori loufoque s'est pourtant bel et bien produit aux États-Unis. Kidnappée dans son domicile de l'Arizona, une jeune fille de 15 ans a pu être retrouvée saine et sauve en Virginie, à plus de 3.000 kilomètres de là, grâce à sa... Nintendo Switch.

À l'été 2022, Ethan Roberts, un prédateur sexuel de 28 ans, entre en contact avec l'adolescente sur internet. Quelques mois plus tard, ce dernier a entrepris une longue traversée du pays pour la kidnapper et l'abuser sexuellement, comme le rapporte le média ABC15. La disparition de cette jeune fille, pourtant décrite comme casanière, s'épaississait, la clairvoyance d'une de ses amis a orienté les enquêteurs vers la bonne piste.

Le bon réflexe d'une amie

Cette dernière a remarqué que l'adolescente portée disparue s'était connectée à Internet via sa Nintendo Switch que son ravisseur lui avait visiblement laissée emmener. Et a eu le bon réflexe de prévenir les enquêteurs, en l'occurrence le FBI. Ces derniers ont pu obtenir l'adresse IP de la console, de la part de Nintendo, et ainsi localiser la jeune fille. "Le fait est que quelqu’un d’autre, un enfant qui plus est, a été assez intelligent pour se dire : "Hey, mon ami est en ligne alors qu’elle est portée disparue. Je dois le dire à quelqu’un", a souligné Franck Milstead, ancien directeur de la Sécurité publique d’Arizona, auprès d'ABC15.

>> LIRE AUSSI - Enlèvement à Dunkerque : la petite Malek retrouvée avec son père en Italie

En laissant sa victime se connecter par le biais de sa console, Ethan Roberts l'a donc, bien involontairement, tirée d'affaire car les services de police ont régulièrement recours au suivi d'appareils numériques pour tenter de retrouver des personnes disparues, indique Franck Milstead.

"Elle a subi beaucoup de choses ces derniers jours"

La jeune fille a donc été retrouvée dans l'appartement de son ravisseur onze jours après sa disparition. "On a pleuré au téléphone, c’était juste du bonheur", a réagi Keitra Coleman, membre de l’association "Hear The Voices" qui agit pour retrouver les enfants portés disparus. "Elle a subi beaucoup de choses ces derniers jours", ajoute celle qui a participé, avec d'autres bénévoles, à des recherches en Arizona pour tenter de retrouver la trace de l'adolescente.

Reconnu coupable de pédopornographie et enlèvement de mineur dans le but de se livrer à une activité sexuelle criminelle, Ethan Roberts a, de son côté, été condamné à 30 ans de prison devant un tribunal fédéral.