VIDÉO EXCLUSIVE – Villeparisis : quatre ravisseurs forcent un homme à rentrer dans le coffre d’une voiture

Un homme a été enlevé en pleine rue et mis de force dans le coffre d'une voiture à Villeparisis, en Seine-et-Marne, dimanche matin. Selon la vidéo qu'Europe 1 s'est procurée, quatre hommes le frappent violemment et tentent pendant plus de deux minutes de le faire rentrer de force dans le coffre d'une Renault Clio. L'un d'eux est muni d'un fusil. Les quatre malfaiteurs prennent ensuite la fuite.

Selon nos confrères d'Actu 17 qui ont révélé l'affaire, les motivations des auteurs restent encore à déterminer. La police judiciaire de Meaux et de Melun sont en charge de l'enquête.