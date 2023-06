États-Unis : Joe Biden signera ce samedi la loi évitant un défaut de paiement «catastrophique»

C'est un Joe Biden apparemment très content de lui qui s'est adressé aux Américains ce vendredi soir. Histoire de souligner la solennité du moment, il a pris la parole pour la première fois depuis le Bureau ovale. Grâce à l'accord sur le plafond de la dette, la crise a été évitée, a-t-il dit. Et à l'entendre, les États-Unis ne sont pas passés loin de la catastrophe.

"Si nous n'avions pas réussi à nous mettre d'accord sur le budget, notre économie serait entrée en récession. 8 millions d'Américains auraient perdu leur emploi et la réputation de l'Amérique, partenaire financier le plus solide et le plus fiable, aurait été détruite", a-t-il confié.

>> LIRE AUSSI - Joe Biden chute sur scène lors d'une cérémonie militaire

Des concessions qui passent mal

Joe Biden a salué l'aspect bipartisan de cette décision. Mais quand on y regarde de plus près, le président est peut-être le seul à être satisfait du résultat. De nombreux républicains ont l'impression de s'être fait rouler en n'obtenant pas une réduction massive des dépenses. Les démocrates les plus progressistes sont furieux de voir les concessions qui ont été faites, comme par exemple l'obligation de travailler pour obtenir l'aide alimentaire.

Ils ont bien sûr tous en ligne de mire les élections de l'année prochaine. Joe Biden n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler tout ce que son administration avait déjà accompli dans un discours qui ressemblait beaucoup à un discours de campagne.