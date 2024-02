États-Unis : Joe Biden confond Emmanuel Macron avec François Mitterrand en pleine campagne pour les primaires

Joe Biden et les noms, cela fait deux. Âgé de 81 ans, l'actuel président américain, en route pour tenter de briguer un second mandat, continue de s'illustrer avec un nouveau lapsus. En déplacement à Las Vegas dans le Nevada ce dimanche, peut avant les primaires démocrates dans l'État, le candidat a souhaité raconter une anecdote.

Devant des travailleurs de l'hôtellerie, le 46e président des États-Unis s'est remémoré son arrivée au G7 de 2021, qui se tenait alors en Angleterre. "Juste après mon élection, je suis allé au G7. C'était dans le sud de l'Angleterre. Je me suis assis et j'ai dit : "L'Amérique est de retour !", explique-t-il, avant de poursuivre son histoire. "Et alors, Mitterrand d'Allemagne... Je veux dire, de France, m'a regardé et m'a dit : pour combien de temps êtes-vous de retour ?"

Un candidat décrié à cause de son âge

En réalité, Joe Biden n'a pas rencontré François Mitterrand durant cette réunion du G7, mais bien Emmanuel Macron. Le président américain a cependant rencontré François Mitterrand en 1988, lorsque le Démocrate était encore président des affaires européennes aux États-Unis et qu'ils discutaient d'un traité sur les armes nucléaires soviétiques, rapporte le New York Post.

À quelques semaines du début de la campagne présidentielle, cette nouvelle erreur n'améliore pas l'image de Joe Biden. Le candidat à sa réélection est particulièrement décrié par les Républicains à cause de son âge et de ses erreurs à répétition. Lors de son élection en 2020, Joe Biden est devenu le plus vieux président en fonction aux États-Unis, battant le précédent record détenu par un fameux... Donald Trump.