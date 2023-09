États-Unis : Donald Trump zappe le débat des Républicains pour courtiser les grévistes du Michigan

Le débat était électrique autour du grand absent. Ce mercredi, tous les candidats à la primaire des Républicains étaient réunis pour un débat télévisé. Tous, sauf un : Donald Trump n'a finalement pas fait le déplacement, préférant tenir un meeting dans le Michigan, pour courtiser les employés des entreprises automobiles actuellement en grève.

Donald Trump surfe sur ses concurrents

Une stratégie qui a particulièrement agacé ses rivaux Républicains, qui ont sorti les griffes contre l'ex-président des États-Unis. Pendant ce temps, devant des centaines de supporters, Donald Trump s'est amusé à réaliser quelques pas de danse. Il faut dire que ce dernier survole largement les sondages. À lui seul, l'ancien président des États-Unis récolte autant d'intention de vote que tous les autres candidats de son camp.

Et les derniers jours ont été fertiles en bonnes et mauvaises nouvelles. Mardi soir, il a été reconnu responsable de fraude dans son empire financier, ce qui s'ajoute aux 91 chefs d'inculpation qu'il a amassés depuis le début de l'année. Mais dans le même temps, un sondage publié dans le Washington Post lui attribue une dizaine de points d'avance sur Joe Biden pour l'élection présidentielle.

Joe Biden particulièrement critiqué

Ce résultat qui pour le moment n'apporte pas grand-chose à plus d'un an du scrutin, apparaît surtout comme un coup de semonce à Joe Biden. L'action de l'actuel président américain est particulièrement critiquée. Ainsi, moins d'un tiers des sondés approuve sa gestion de l'économie et moins d'un quart des Américains sont satisfaits de la politique migratoire du président.

Une mauvaise nouvelle alors, le gouvernement américain pourrait se déclarer incapable de fonctionner ce dimanche à minuit, faute d'avoir réussi à faire voter son budget.