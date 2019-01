Etats-Unis : Donald Trump "prêt" à ce que le "shutdown" dure des mois, voire plus d'un an

Donald Trump a une nouvelle fois défendu bec et ongles vendredi son projet de mur à la "dangereuse" frontière sud des Etats-Unis, avertissant qu'il était prêt à ce que la paralysie partielle de l'administration fédérale, qui a débuté le 22 décembre, dure plusieurs mois, voire plus d'un an.

"Des années" de "shutdown" à venir ? Si le président américain a évoqué des discussions "très très productives", les responsables démocrates venus à sa rencontre à la Maison-Blanche vendredi ont donné un compte-rendu de l'entrevue nettement moins optimiste. A la sortie de la Maison-Blanche, Chuck Schumer, leader des démocrates au Sénat, et Nancy Pelosi, nouvelle "Speaker" de la Chambre des représentants, ont évoqué des discussions "tendues". Selon Chuck Schumer, Donald Trump a même indiqué qu'il était prêt à ce que le "shutdown" dure "pendant très longtemps, des mois, voire des années".

"Je ne pense pas que ce sera le cas". "Oui, j'ai dit cela", a confirmé le locataire de la Maison-Blanche. "Je ne pense pas que cela sera le cas, mais je suis prêt", a-t-il ajouté. La construction d'un mur à la frontière avec le Mexique est une question de "sécurité nationale", a martelé Donald Trump. "Ce n'est pas un jeu", a-t-il dit, tout en soulignant "le chemin parcouru" dans les négociations avec ses adversaires politiques. De nouvelles discussions sont prévues dans les jours à venir.