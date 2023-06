États-Unis : de nombreux États facilitent le travail des enfants

Face au manque de main d'œuvre, des patrons du secteur de la restauration et de l'hôtellerie ont prévu de se tourner vers les mineurs entre 16 et 18 ans, même si la plupart restent frileux à ce sujet. Aux États-Unis, cette pratique est courante depuis de nombreuses années. Une loi fédérale datant de 1938 stipule qu'il est interdit d'employer des mineurs de moins de 14 ans et en dessous de 16 ans, le travail ne doit pas être dangereux et les horaires doivent être limités.

Six heures par jour durant l'année scolaire

Mais depuis plusieurs années, le nombre d'infractions a triplé. En février dernier, l'inspection du travail a découvert une centaine de mineurs qui travaillaient de nuit dans des usines de découpage et d'emballage de viande, où ils devaient manœuvrer des scies circulaires. Au lieu de renforcer la loi, plusieurs États, au contraire, ont décidé de l'assouplir.

En effet, face à la pénurie de main d'œuvre, les législateurs ont pensé que recourir au travail des enfants était une bonne solution. C'est le cas dans l'Iowa où la gouverneure républicaine vient de signer une loi autorisant les mineurs à travailler six heures par jour durant l'année scolaire, et ce, dès 14 ans. Ils peuvent même travailler dans des secteurs jusqu'alors interdits, comme les laveries industrielles, où ils sont en contact avec des produits chimiques dangereux. Plus d'une dizaine d'autres États sont prêts à emboîter le pas de l'Iowa, alors qu'en 2021, 24 enfants sont morts dans des accidents du travail aux États-Unis.