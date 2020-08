Etats-Unis : 2 personnes tuées par balles à Kenosha lors de manifestations anti-racisme

Deux personnes ont été tuées par balles dans la nuit de mardi à mercredi dans la ville américaine de Kenosha, lors de manifestations de colère après qu'un policier blanc a grièvement blessé un Afro-américain, Jacob Blake. "Les tirs ont entraîné la mort de deux personnes et une troisième personne a été hospitalisée pour des blessures graves mais qui ne mettent pas sa vie en danger", a annoncé la police de Kenosha sur Twitter.

Des violences ont éclaté dans cette ville du Wisconsin quand des centaines de manifestants ont défilé, pour la troisième nuit consécutive, après la diffusion d'une vidéo montrant Jacob Blake, grièvement blessé dimanche par un policier blanc de Kenosha.

Des coups de feu et de plusieurs victimes à Kenosha ?

Les images montrent le jeune père de famille, suivi par deux policiers ayant dégainé leurs armes alors qu'il contourne une voiture. Un agent attrape son débardeur blanc au moment où il ouvre la portière et tente de s'installer sur le siège conducteur. Le policier fait alors feu - l'enregistrement laissant entendre sept tirs -, atteignant Jacob Blake de plusieurs balles dans le dos.

La police de Kenosha a précisé avoir été alerté sur des informations faisant état de coups de feu et de plusieurs victimes, ajoutant qu'une enquête "active était en cours". Plus tôt, des vidéos, mises en ligne, ont montré des gens courant dans les rues de Kenosha, alors que des coups de feu retentissaient. Dans d'autres, on peut voir des hommes blessés, au sol.