Espagne : un mort et deux disparus après des pluies torrentielles

Une personne est décédée et deux autres sont portées disparues après des pluies torrentielles qui se sont abattues sur une grande partie de l'Espagne, ont annoncé lundi les autorités. La personne décédée a trouvé la mort dans la municipalité de Casarrubios del Monte, près de la ville de Tolède (centre), a annoncé le président de la région de Castille-La-Manche, Emiliano García-Page, sur la radio Onda Cero. "Nous avons eu une journée et une nuit très difficiles", a déclaré Emiliano García-Page, sans donner plus de détails sur les circonstances de ce décès.

Dans la commune d'Aldea del Fresno, dans la région de Madrid, un père et son fils sont portés disparus, leur véhicule ayant été emporté par une rivière qui a débordé, selon Javier Chivite, porte-parole des services d'urgence de Madrid. "Nous sommes en train d'inspecter la rivière pour essayer de localiser le véhicule", a précisé sur la télévision publique Javier Chivite à propos de l'incident qui s'est produit lundi matin à l'aube.

Alerte d'urgence sans précédent

Les pluies torrentielles ont principalement touché les régions de Madrid et de Castille-La-Manche, au sud de la capitale, avec des routes et des voies ferrées coupées et des rues et des maisons inondées. Bien que les pluies se soient quelque peu calmées lundi, l'Agence météorologique nationale a maintenu en alerte sept régions, dont Madrid, la Castille-La Manche, la Catalogne, les îles Baléares et le Pays basque.

Un épisode de "Dana" provoque des pluies diluviennes et des inondations en Espagne dont la capitale Madrid où le métro a été inondé. Il est tombé localement 215 mm de pluie en 24 h.

Un épisode de "Dana" provoque des pluies diluviennes et des inondations en Espagne dont la capitale Madrid où le métro a été inondé. Il est tombé localement 215 mm de pluie en 24 h.

Les autorités madrilènes ont demandé à la population de rester le plus possible à l'intérieur et d'éviter les déplacements dans la capitale, dont les accès étaient très encombrés lundi matin. Dimanche, les habitants de la capitale et de sa région ont reçu sur leurs téléphones portables une alerte d'urgence accompagnée d'un fort signal sonore, sans précédent en Espagne, les invitant à ne pas utiliser leurs véhicules et à rester chez eux. "Nous devons nous réjouir qu'il existe une option permettant de communiquer efficacement avec les citoyens en cas d'urgence majeure (…) afin que les citoyens puissent appliquer les mesures nécessaires", a estimé lundi Javier Chivite, en réponse aux critiques suscitées par ce message de masse.