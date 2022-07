Enquête du parquet financier : comment des oligarques russes ont-ils investi en France ?

Des yachts, des villas de luxe sur la Côte d'Azur, des châteaux, des vignobles. Comment les oligarques russes ont-ils investi en France ? C'est la question à laquelle va tenter de répondre le parquet national financier qui a ouvert une enquête. La justice va examiner dans quelles conditions certains proches de Vladimir Poutine ont pu accumuler autant de biens en France.

Une enquête ouverte depuis le 1er juillet

L'enquête a été ouverte le 1er juillet dernier. Elle fait suite à une plainte déposée par l'ONG Transparency International France, spécialisée dans la lutte contre la corruption. Les investigations visent des faits de blanchiment en bande organisée, de détournement de fonds publics et de fraude fiscale aggravée.

La justice soupçonne des milliardaires proches du Kremlin d'avoir acheté des villas et des appartements de luxe dans des conditions douteuses et d'avoir ainsi amassé un pactole de plusieurs dizaines de millions d'euros dans les années 2000 et 2010.

Les biens immobiliers qui intéressent la justice se trouvent sur la Côte basque, la Côte d'Azur, la région parisienne ou encore les stations de ski dans les Alpes. L'enquête a été confiée à l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) qui est spécialisé sur ces dossiers de biens mal acquis. Ce sont ces mêmes enquêteurs qui ont déjà travaillé sur plusieurs dirigeants africains dont le patrimoine en France s'est construit au fil des ans grâce au détournement de fonds publics et à la corruption.