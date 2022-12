En plein conflit ukrainien, Poutine ne souhaitera pas la bonne année à Biden, Scholz et Macron

Vladimir Poutine n'enverra pas de voeux de bonne année aux présidents américain Joe Biden, français Emmanuel Macron et au chancelier allemand Olaf Scholz, a indiqué vendredi le Kremlin, en pleine crise entre Moscou et l'Occident depuis l'offensive russe en Ukraine. "Ces homologues ne nous envoient aucuns voeux. De fait, nous n'avons aucun contact avec eux. Et compte tenu des actes inamicaux qu'ils entreprennent en permanence, le président ne leur enverra pas de voeux", a déclaré à la presse Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe.

La bonne année déjà souhaitée à d'autres

A l'inverse, Vladimir Poutine a déjà envoyé des voeux de bonne année 2023 à plusieurs dirigeants plus proches du Kremlin. Selon une liste publiée vendredi par la présidence russe, Vladimir Poutine a félicité notamment les présidents chinois Xi Jinping, turc Recep Tayyip Erdogan, syrien Bachar al-Assad, vénézuélien Nicolas Maduro, ainsi que le Premier ministre indien Narendra Modi.

Selon le Kremlin, il a également envoyé des voeux à deux anciens dirigeants occidentaux, l'Italien Silvio Berlusconi et l'Allemand Gerhard Schröder.