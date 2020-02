En Italie, le coronavirus atteint deux nouvelles régions : la Toscane et la Sicile

En Italie, des régions jusqu'ici épargnées ont enregistré des cas de personnes testées positivement au coronavirus Covid-19 : la Toscane (centre de l'Italie), avec deux cas à Florence et Pistoia, et la Sicile (sud), où une touriste originaire de Bergame (Lombardie, nord-ouest) qui se trouvait dans un hôtel à Palerme a été hospitalisée. Quant au cas en Sicile, il s'agit du premier dans le sud du pays.

Selon le nouveau décompte, la région de Lombardie (nord-ouest), où se trouve le principal foyer de l'épidémie, compte désormais 212 cas, soit 40 de plus que lundi, et concentre six décès sur un total de sept dans toute l'Italie. Il s'agissait à chaque fois de personnes âgées et déjà atteintes de pathologies.

Sept régions italiennes concernées par l'épidémie

L'autre zone la plus touchée est la Vénétie (région de Venise) avec 38 cas, cinq de plus que lundi, où avait été enregistré le tout premier décès d'un ressortissant italien, et européen, vendredi. L'Emilie-Romagne arrive en troisième région avec 23 cas, concentrés autour de Piacenza, une ville proche de la Lombardie.

Au total, sept régions sont concernées par l'épidémie, à laquelle les autorités ajoutent la région de Rome où avaient été recensés trois cas venus de l'étranger, dont deux de touristes chinois et un jeune revenant de Chine.