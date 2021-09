Empoisonnement de Skripal : un troisième agent du renseignement russe inculpé au Royaume-Uni

Un troisième agent des services de renseignements russes a été inculpé dans l'enquête sur l'empoisonnement en 2018 de l'ancien espion russe Sergueï Skripal à Salisbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre, a annoncé la police britannique mardi. Sergueï Fedotov, aussi connu sous le nom de Denis Sergueïev, a été notamment inculpé de complot pour assassiner Sergueï Skripal, tentative de meurtre sur Sergueï Skripal, sa fille Ioulia et le policier Nick Bailey, qui avait été contaminé en intervenant sur les lieux, et de possession et utilisation d'une arme chimique.

Les Skripal vivent désormais cachés sous protection

Le sous-commissaire adjoint Dean Haydon, qui a dirigé l'enquête de la police antiterroriste sur les attentats de Salisbury et d'Amesbury, a déclaré dans un communiqué qu'il s'agissait d'un "nouveau développement important dans notre enquête", lancée après l'empoisonnement de l'ex-espion russe et de sa fille le 4 mars 2018.

L'ex-agent double Sergueï Skripal et sa fille avaient été retrouvés inconscients sur un banc à Salisbury et hospitalisés dans un état grave. Ils ont survécu et vivent désormais cachés sous protection. Londres accuse Moscou d'être derrière cet empoisonnement et a précédemment lancé un mandat d'arrêt européen contre deux Russes, Alexander Petrov et Rouslan Bochirov - de possibles pseudonymes - soupçonnés d'avoir perpétré l'attaque et présentés comme des membres du renseignement militaire (GRU).

Multiples rencontres entre Fedotov, Petrov et Bochirov

Sergueï Fedotov est le troisième homme identifié par la police britannique et des mandats d'arrêts sont en place pour tous les trois. Selon la police, Sergueï Fedotov est arrivé au Royaume-Uni vers 11 heures le 2 mars 2018 sur un vol Moscou-Londres, soit environ quatre heures avant l'arrivée de Alexander Petrov et Rouslan Bochirov de Moscou à Londres.

Les enquêteurs pensent que les trois hommes se sont rencontrés à plusieurs reprises à Londres au cours du week-end, avant que Sergueï Fedotov ne quitte le Royaume-Uni le 4 mars 2018 sur un vol à destination de Moscou au départ de l'aéroport londonien d'Heathrow.