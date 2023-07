Elections législatives en Espagne : «Instabilité», «Blocage»... Que dit la presse ibérique ce lundi matin ?

Dimanche, c'était jour de vote chez nos voisins espagnols. Le résultat des élections législatives a été dévoilé au bout de la nuit, après un dépouillement très serré. La droite arrive en tête mais n'obtient pas la majorité absolue. Le Premier ministre sortant, Pedro Sánchez, pourra donc rester au pouvoir. Qu'en dit la presse espagnole ce matin ?

"Instabilité", titre par exemple en Une le quotidien conservateur La Razón. "Sanchez ne peut gouverner qu'avec une coalition de perdants, un gouvernement Frankenstein composé d'une alliance écrasée lors des élections, fin mai".

"Puigdemont ou le blocage" écrit sur un fond noir un journal concurrent, ABC. "Le dirigeant indépendantiste catalan est désormais le possible faiseur de roi. Dans un subtil jeu de tractations politiques, Pedro Sanchez pourrait rester au pouvoir si et seulement si l'eurodéputé et son parti s'abstiennent." "Victoire amère pour Feijoo", peut-on lire. Le dirigeant du Parti populaire est montré en caricature, debout sur un podium, brandissant une minuscule coupe.

"L'Espagne stoppe la vague Meloni", écrit La Vanguardia. "Le parti d'extrême droite Vox ne fait partie d'aucune majorité et le gouvernement, quant à lui, reste en plein suspens".