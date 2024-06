Elections américaines : les démocrates peuvent encore changer de candidat, dit un responsable allemand

Un responsable gouvernemental allemand a invité vendredi les démocrates américains à reconsidérer la candidature de Joe Biden à la présidence américaine après sa performance jugée ratée dans le premier débat face son rival Donald Trump. "Les démocrates devront décider lors de la conférence de leur parti à la mi-août s'ils participeront réellement aux élections de novembre avec Joe Biden", a déclaré Michael Link, chargé de la coopération bilatérale avec les États-Unis au sein du gouvernement d'Olaf Scholz.

La performance de Joe Biden inquiète

Pour le haut responsable allemand, interviewé par le quotidien Tagesspiegel, les démocrates ont besoin d'un candidat "capable de gagner" et doivent se demander "qui est le mieux placé pour empêcher Trump de revenir au pouvoir". L'enjeu de ce premier débat était notamment pour Joe Biden, 81 ans, de rassurer sur sa capacité à assurer un nouveau mandat malgré son âge avancé, mais le président américain a souvent manqué d'assurance face au républicain Donald Trump, 78 ans, au ton résolu et énergique.

"Joe Biden a présenté de nombreux faits de manière floue et parfois difficile à comprendre linguistiquement", a estimé Michael Link, membre du parti libéral FDP. "C'est dommage, car contrairement à Trump, il a présenté de nombreux faits importants. Mais il n'a pas suffisamment fait passer son message", selon le coordinateur des relations transatlantiques au sein du ministère des Affaires étrangères. La voix enrouée, -- son camp a indiqué qu'il était enrhumé -- se reprenant fréquemment ou se perdant dans des phrases confuses, la performance de M. Biden a déçu au sein même de ses partisans.

La vice-présidente Kamala Harris a reconnu que Joe Biden avait fait un début "laborieux" lors du débat, mais estimé qu'il avait fini "en force". Se préparant "à tous les scénarios", Michael Link a qualifié les déclarations du candidat républicain Donald Trump en matière de politique étrangère de "confuses et irritantes" et "inquiétantes pour l'Allemagne et l’Europe".