Élections à Taïwan : la Chine continue de faire pression avec des cyberattaques

Les électeurs sont appelés aux urnes ce samedi à Taïwan. La Chine, qui revendique la souveraineté sur l’île, s’est employée ces derniers jours à faire pression pour influencer les votes. Taïwan fait face depuis le début de la campagne électorale à plus de six millions d'attaques informatiques et de désinformation chaque jour. C’est 80 % de plus que d’habitude. Selon certains experts, ce serait une technique du régime chinois.

8 Taïwanais sur 10 ont reçu de fausses informations

"Cette tactique, c'est de faire peur, intimider pour justement, là aussi, gagner une guerre sans combat. Il y a la guerre chaude, il y a la guerre hybride et il y a la guerre de l'information. Et puis la guerre, de la désinformation. Ça sème le doute. Et semer le doute, c'est ça la technique chinoise", Pierre-Antoine Donnet, auteur de Chine : l’Empire des illusions.

Semer le doute sur la réputation d'un candidat ou sur la solidité de l’économie taïwanaise et inonder les électeurs d’informations sur la puissance militaire chinoise et l’imminence d’une guerre en cas de victoire du Parti démocrate et indépendantiste. 8 Taïwanais sur 10 disent avoir déjà reçu ce type de fausses informations par email ou par téléphone.