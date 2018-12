Drones à Gatwick : le couple arrêté vendredi libéré sans inculpation

L'homme et la femme arrêtés vendredi soir dans le cadre de l'enquête sur les vols de drones ayant fortement perturbé le trafic aérien à l'aéroport londonien de Gatwick ont été libérés sans inculpation, a annoncé la police du comté de Sussex dimanche.

L'enquête se poursuit. "Ces deux personnes ont coopéré pleinement à notre enquête et je suis convaincu qu'elles ne sont plus suspectes dans les incidents de drones à Gatwick", a déclaré un responsable de la police, Jason Tingley, dans un communiqué. "Notre enquête se poursuit pour localiser les responsables des incursions de drones, et nous continuons d'examiner activement des pistes", a-t-il ajouté.

Un suspect passionné de modélisme aérien. L'homme de 47 ans et la femme de 54 ans, un couple marié selon la presse britannique qui publiait leur photo en Une dimanche, avaient été arrêtés vendredi soir à leur domicile de la ville de Crawley, dans le sud de Londres, située à quelques kilomètres de l'aéroport. La presse a décrit l'homme comme un ancien soldat travaillant désormais comme vitrier, passionné de modélisme aérien.

140.000 voyageurs affectés. La situation s'était normalisée ce week-end à l'aéroport de Gatwick, le deuxième du Royaume-Uni derrière celui d'Heathrow, qui avait été contraint à l'arrêt durant 36 heures environ depuis mercredi soir en raison du survol de drones jouant au chat et à la souris avec la police, affectant 140.000 voyageurs. Sur son site internet, l'aéroport a précisé toutefois que des retards et annulations restaient possibles, consécutifs aux fortes perturbations des jours précédents.