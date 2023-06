Donald Trump inculpé : qui est la juge Aileen Cannon, la potentielle alliée de l'ancien président ?

Il le qualifiait déjà de "monstre méchant". Depuis son inculpation dans l'affaire des documents top secret, Donald Trump a encore accentué ses attaques contre le ministère de la Justice, au risque de miner la confiance des Américains envers l'État de droit. Désormais, les modalités de son procès font question : quand aura-t-il lieu ? Aileen Cannon, juge désignée, prendra cette décision. Sauf qu'Aileen Cannon est une connaissance de Donald Trump.

Aileen Cannon pèsera-t-elle sur le déroulé du procès ?

Dès le départ, Donald Trump a eu la baraka. Le sort a voulu que la juge Aileen Cannon soit chargée de superviser, au moins dans un premier temps, la mise en accusation de Donald Trump. Sauf qu'Aileen Cannon a été nommée par Donald Trump lui-même, ce qui pose évidemment le problème de son impartialité. D'autant que, par le passé, elle a déjà rendu des décisions favorables à l'ancien président. Une décision rejetée par une cour d'appel pourtant conservatrice, qui s'était montrée très critique à l'égard de la juge.

Aileen Cannon présidera le procès et elle pourra peser sur son déroulé. Donald Trump veut par exemple faire traîner les choses, si possible après les élections. La juge a plusieurs pouvoirs comme celui de déterminer le calendrier, d'accepter ou d'exclure certaines preuves. Elle peut peser dans la sélection du jury et elle peut même estimer que le cas n'a pas été prouvé et acquitter directement Donald Trump.

La juge pourrait décider de se récuser

Cela ne veut pas dire que la juge Cannon fera tout cela. Mais les apparences sont très importantes dans le processus judiciaire américain et de nombreux juristes estiment qu'Aileen Cannon devrait se récuser avant le début des débats.