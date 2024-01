Donald Trump condamné à verser 83 millions de dollars à une autrice pour l'avoir diffamée

L'ex-président américain Donald Trump a été condamné vendredi par un tribunal civil de New York à verser 83,3 millions de dollars à l'autrice E. Jean Carroll pour l'avoir diffamée, sur fond d'accusations de viol dans les années 1990.

"C'est totalement ridicule"

Ce montant astronomique, décidé par le jury populaire du procès au civil intenté par l'ancienne journaliste E. Jean Carroll, 80 ans, contre Donald Trump, 77 ans, se décompose en 65 millions de dollars de dommages et intérêts, 11 millions de dollars de réparation pour atteinte à la réputation et 7,3 millions de compensation financière, rapportent des médias américains présents dans la salle d'audience du tribunal, dont le New York Times et CNN.

Le favori des républicains pour la prochaine élection présidentielle fustige sur son réseau social, Truth Social, cette condamnation : "C'est totalement ridicule". Il accuse une nouvelle fois les autorités judiciaires de mener une "chasse aux sorcières" à son encontre. Donald Trump annonce également qu'il compte faire faire appel de cette décision du tribunal civil de New-York.