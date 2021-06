Dôme de chaleur au Canada : face à la "fournaise" les habitants cherchent la fraîcheur

La situation est extrêmement préoccupante à l'ouest du Canada. Dans la région de Vancouver, notamment, cela fait plusieurs jours que le thermomètre frôle les 50 degrés à l'ombre. Une telle fournaise est inédite depuis plus de 80 ans dans le pays, qui est le second plus froid au monde. Conséquence de ce dôme de chaleur : on recense déjà de nombreuses victimes directement liées au phénomène météorologique, amplifié par le réchauffement climatique, expliquent les scientifiques.

Au moins 134 décès

Selon un bilan provisoire, 134 personnes sont décédées depuis vendredi dernier. Face à cette vague de chaleur inédite, le chiffre est encore amené à augmenter, selon les autorités. Des records de température sont battus chaque jour depuis le week-end dernier. Mardi, le mercure est monté jusqu'à 49,5 degrés.

Fanny vit depuis trois ans à Victoria, au sud de Vancouver, elle "n'avait jamais connu ce type de chaleur, jamais au-dessus de 30 degrés. C'est assez inattendu". La canicule est arrivée sans prévenir, tant et si bien que la jeune femme "n'a pas trop eu le temps d'aller chercher une clim", sourit-elle auprès d'Europe 1.

Les villes organisent des systèmes de rafraîchissements

Difficile dans ce contexte de trouver de la fraîcheur. "Même en fermant les vitres, toute la chaleur rentre à l'intérieur, c'est une vraie fournaise", témoigne-t-elle. "On était à un moment donné à 33-34 degrés à l'intérieur de la maison". Alors Fanny a trouvé une solution temporaire, se rendre dans un centre commercial "pour avoir un peu de climatisation pendant quelques heures".

Plusieurs villes ont ouvert des centres de rafraîchissement équipés de climatiseurs et de brumisateurs. Des distributions d'eau avec glaçons ont été organisées pour faire face à cette canicule extrême qui provoque également d'importants feux de forêt et qui pourrait persister encore quelques jours, selon les services de la météo.