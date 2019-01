Dieselgate : Fiat Chrysler va payer 515 millions de dollars pour solder des poursuites

Fiat Chrysler a accepté de verser jusqu'à 515 millions de dollars à différentes autorités américaines, qui l'accusaient d'avoir équipé plus de 100.000 véhicules d'un logiciel destiné à fausser leurs émissions polluantes, un scandale baptisé "Dieselgate". Le constructeur automobile italo-américain a également accepté de rappeler ces voitures pour les remettre aux normes afin de solder les poursuites, est-il précisé dans un communiqué.

Parallèlement, Fiat Chrysler et l'équipementier automobile allemand Bosch ont aussi trouvé un accord pour solder une plainte en nom collectif (class action) avec des plaignants dont les voitures sont concernées. Ils vont leur verser des indemnités d'un montant pouvant aller jusqu'à 300 millions de dollars, a également indiqué le ministère américain de la Justice (DoJ). Ces plaignants recevront individuellement des sommes d'un montant allant de 990 à 3.075 dollars, est-il détaillé.

Un niveau accru d'oxyde d'azote rejeté dans l'air. Les autorités américaines, dont l'Agence de protection de l'environnement (EPA), avaient porté plainte contre le groupe en 2017, lui reprochant d'avoir utilisé un logiciel faussant le niveau réel des émissions polluantes lors des contrôles et de n'en avoir pas informé les autorités lors du processus d'homologation. Selon l'EPA, ce tour de passe-passe permettait aux véhicules équipés du logiciel en question de rejeter dans l'air un niveau accru d'oxyde d'azote (NOx), un gaz tenu pour responsable de nombreuses affections respiratoires.

Sergio Marchionne, le PDG de Fiat Chrysler de l'époque, avait vigoureusement défendu le groupe, assurant que le constructeur aurait dû "être plus transparent" mais réfutant tout trucage. Fiat Chrysler devrait absorber ces amendes sans grand accroc car il a dû provisionner 713 millions d'euros (822 millions de dollars) dans ses comptes au troisième trimestre 2018 en prévision de ce contentieux. Les voitures concernées sont des 4X4 de loisir (SUV) Jeep Grand Cherokee et des pick up Ram, modèles 2014 à 2016.