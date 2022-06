Des drag-queens Marilyn Monroe interpellent les dirigeants sur le climat

Des drag-queens habillées en Marilyn Monroe ont parodié jeudi la star chantant pour l'anniversaire du président Kennedy afin d'attirer l'attention de Joe Biden et d'autres participants du Sommet des Amériques sur l'urgence à agir contre le changement climatique.

"Happy Summit, Mr President"

Les sosies de l'actrice se sont relayés, posant en robe blanche éclatante sous le soleil de Los Angeles, pour chanter "Happy Summit, Mr President", s'adressant au président américain Joe Biden mais aussi au Premier ministre canadien Justin Trudeau et au dirigeant brésilien Jair Bolsonaro, qualifié de "fier destructeur de l'Amazonie"."Il s'agit d'une forêt gigantesque d'Amérique du sud, d'un des plus importants écosystèmes de la planète", dit à l'AFP Mischa Kinx, en perruque blonde et robe comme celle de Marilyn dans "Sept ans de réflexion".

"Puisque ceux qui sont aux commandes n'ont pas conscience de cette responsabilité, il est de notre devoir de réveiller" le président Bolsonaro, affirme la drag-queen. Climato-sceptique notoire, le dirigeant brésilien, qui s'est entretenu avec Joe Biden en tête-à-tête pour la première fois, est très critiqué par les défenseurs de l'environnement qui l'accusent d'être complice dans la déforestation et l'exploitation incontrôlée de l'Amazonie.

Sous Bolsonaro, la déforestation a augmenté de plus de 75%

La situation s'est particulièrement détériorée depuis son arrivée au pouvoir : sur ses trois premières années de mandat la déforestation a augmenté de plus de 75% par rapport à la moyenne annuelle de la décennie précédente, estiment les défenseurs de l'environnement. La destruction des forêts est une des causes majeures du réchauffement climatique, affectant la capacité d'absorption du CO2.