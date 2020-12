Décès de VGE : Xi Jinping salue un président qui "aimait la culture chinoise"

Le président chinois Xi Jinping a fait part de "ses profondes condoléances" à son homologue français Emmanuel Macron après la disparition de l'ancien chef d'Etat Valéry Giscard d'Estaing, a indiqué vendredi la télévision d'Etat. L'ancien président a été un "homme d'Etat français remarquable et un important promoteur de l'intégration européenne", a affirmé M. Xi dans son message, d'après les propos rapportés par la chaîne CCTV.

De bonnes relations diplomatiques

"Il aimait la culture chinoise, encourageait activement les échanges amicaux et la coopération entre la Chine et la France et contribuait grandement au développement des relations entre les deux pays", a souligné l'homme fort de Pékin. Valéry Giscard d'Estaing s'est rendu en Chine pour la première fois en tant que président en octobre 1980, au moment où le pays amorçait son ouverture. Les Chinois sont "un peuple qui est appelé à exercer une influence considérable dans le monde à venir', avait-il pronostiqué à Pékin.

Ce déplacement avait notamment permis de sceller un accord pour la construction par la France de deux centrales nucléaires dans le pays asiatique (Daya Bay et Ling Ao près de Hong Kong). "VGE" avait aussi été l'un des rares dirigeants occidentaux à se rendre au Tibet à cette occasion, en visite privée.

Ce voyage officiel en Chine était intervenu sept ans après celui de son prédécesseur Georges Pompidou, premier président français reçu à Pékin en 1973. Valéry Giscard d'Estaing, qui dirigea la France de 1974 à 1981, est mort mercredi 2 décembre à l'âge de 94 ans des suites du Covid-19, a annoncé sa famille. Après avoir quitté l'Elysée, il était revenu en Chine à de nombreuses reprises.