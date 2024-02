Décès de Navalny : 231 personnes arrêtées en Russie lors de rassemblements en hommage à l'opposant

Des dizaines de personnes ont bravé l'interdit. À Moscou, des partisans d'Alexeï Navalny sont, presque instinctivement, venus déposer, dans le calme et en silence, des fleurs autour d'un mémorial des victimes de la répression soviétique, en face du siège du FSB, le service de renseignement russe.

231 arrestations en Russie

Un symbole donc et un hommage particulièrement surveillé. Les autorités russes avaient mis en garde les Russes contre toute manifestation non autorisée. Résultat, plus de 15 arrestations dans la capitale, des arrestations musclées. Certaines vidéos montrent des hommes et des femmes plaquées au sol, la tête dans la neige, sans ménagement par des policiers masqués. Et sur tout le territoire, grande comme petite ville, c'est le même scénario, la même répression. L'ONG OVD-info fait état d'un total de 231 arrestations, majoritairement à Saint-Pétersbourg, au nord-ouest de la Russie.

Une vague d'indignation à l'internationale. En France, à Paris ou à Strasbourg, les rues sont bordées de bouquets, des bougies sont allumées. C'est également le cas à Berlin, à Washington, mais aussi à Budapest. "Paix pour l'Ukraine, liberté pour la Russie, Poutine est un meurtrier" scandent, depuis hier, des milliers de manifestants, partout dans le monde. Des portraits du défunt, le regard dur, sont également brandis. Un éternel visage de l'opposition russe.