Décès de la reine Elizabeth II : la livre sterling va changer de visage

Il faudra vraisemblablement deux ans pour remplacer le visage d’Elizabeth II par celui de Charles III sur les pièces et les billets de monnaie britannique. Au total, 4,5 milliards de billets de banque devront être changés, pour une valeur cumulée de 80 milliards de livres sterling. Cela ne se fera pas du jour au lendemain.

Il y aura une période de transition. Les portraits de Charles III et d’Elizabeth II cohabiteront avant qu’au fur et à mesure, celui d’Elizabeth ne disparaisse. La reine avait d’ailleurs été la première souveraine à figurer sur un billet de banque en 1960.

La Grande-Bretagne n’est pas la seule concernée

La Grande-Bretagne n’est pas la seule concernée par ce changement. Des monnaies d’autres pays du Commonwealth vont devoir être remplacées également. La reine Elizabeth II apparait sur une partie des billets de 20 dollars au Canada. Son profil est aussi frappé sur les pièces et certains billets de dollars australiens. La défunte reine est aussi sur toutes les pièces en Nouvelle-Zélande.

L’entreprise s’annonce plus vaste pour la banque centrale des Caraïbes orientales qui va devoir remplacer toutes les pièces et tous les billets qu’elle émet, notamment pour Saint-Vincent-et-les-Grenadines. En attendant que Charles III ne remplace Elizabeth II sur les pièces et les billets, la Banque d’Angleterre a bien précisé que la monnaie à l’effigie de la reine continuera d’avoir cours légal.