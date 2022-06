Dans le Missouri, l'interdiction de l'avortement est actée

REPORTAGE

Le Missouri devient le premier État américain à interdire l'IVG, quelques heures à peine après la décision de la Cour suprême de laisser chaque État américain trancher. L'avortement est désormais interdit dans le Missouri même en cas de viol ou d'inceste. La question divise les habitants de cet État, de l'ouest des États-Unis. Europe 1 est allée à leur rencontre.

Une société divisée

Une poignée de manifestants se sont rassemblés devant le bâtiment du planning familial de Saint-Louis, dans le Missouri. Lola, la vingtaine, une paire de lunettes de soleil sur le nez, brandit un panneau qui déclare "Mon corps, mon choix". Ce choix n'existe plus dans le Missouri qui devient le premier État, à interdire l'avortement, même en cas de viol ou d'inceste. "J'ai peur, je suis inquiète. Une femme pourra être violée et elle sera obligée d'avoir l'enfant", explique Lola au micro d'Europe 1.

Sam Lee milite depuis 40 ans contre l'avortement. Ce lobbyiste, à la barbe grise bien taillée, est lui aussi venu devant le planning familial. Entre deux interviews à des médias du monde entier, il savoure une victoire qu'il n'attendait plus : "Je ne m'attendais pas à ce que la Cour révoque Roe Vs Wade, mais ils l'ont fait. Et maintenant on va y aller État par État pour protéger les enfants non nés et aider leur mère".

L'Illinois, prochain sur la liste ?

À 20 minutes de voiture de là, de l'autre côté du Mississippi, un autre État, l'Illinois, est comme un autre monde. Là-bas, l'avortement est toujours légal. Brian Westbrook, fondateur de la Coalition pour la vie, entend bien le faire plier : "On vise les 29 centres d'avortement dans l'Illinois. Comment peut-il y avoir un impact ? On peut vraiment changer la culture dans l'Illinois".

La décision de la Cour suprême a galvanisé les deux côtés et cela devrait peser sur les élections de novembre prochain.