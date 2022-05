Croissance économique : comment la Chine cherche-t-elle à dépasser les Etats-Unis ?

La Chine se lance dans une véritable course à la croissance avec pour objectif de dépasser les Etats-Unis. Une course à obstacles alors que plus du quart de la population chinoise est confinée à Shanghaï et canton de poumon économique majeur. Mais le président Chine Jinping a un rêve celui de battre les Etats-Unis pour devenir la première puissance économique du monde. .

"Le secteur industriel se porte remarquablement bien"

"Il est vrai que la pandémie a un impact négatif sur la consommation et sur le e-commerce. Mais dans le même temps, le secteur industriel se porte remarquablement bien. Le gouvernement apporte un soutien favorable aux investissements dans plusieurs secteurs industriels. Cela pourrait compenser les effets de la pandémie", explique sur Europe 1 Chen Rui, économiste, spécialiste de Chine pour la banque Goldman Sachs.

Un taux de croissance de 5% au deuxième trimestre

Un soutien qui passe en particulier par des investissements massifs dans les infrastructures, avec des projets de nouvelles lignes TGV, des ports et des aéroports. Un soutien aussi aux entreprises dans les hautes technologies et l'Internet, que le régime a longtemps combattu pour casser les monopoles. Enfin, Pékin apporte son soutien au secteur immobilier criblé de dettes.

La Chine vise un taux de croissance de 5 % au deuxième trimestre. De quoi paver la route menant à un troisième mandat historique de Xi Jinping lors du congrès du Parti communiste cet automne.