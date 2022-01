Crise ukrainienne : à Kiev, comment les habitants se préparent-ils à une invasion russe ?

REPORTAGE

Le ton montre entre les Etats-Unis et la Russie. Washington a rejeté des demandes clés de Moscou, qui réclame des des garanties de la non-admission dans l’Otan de l’Ukraine. A Kiev , les associations humanitaires, qui apportent déjà de l'aide sur le front de la région du Donbass, se préparent donc une éventuelle intervention russe. Marion Gauthier, notre envoyée spéciale à Kiev, est allée à la rencontre des bénévoles.

"La menace est permanente"

Deux femmes s'activent dans quelques mètres carrés, face à un petit bureau défraîchi où leur association reçoit des dons, organise l'envoi de médicaments ou de véhicules pour transporter les blessés. Toutes les deux ont à l'esprit, depuis quelques mois, la possibilité d'une attaque russe.

"La menace est permanente . Nous continuons notre travail comme nous en avons l'habitude", explique Victoria, l'une d'entre elles. "Nous accordons une attention particulière à réunir ce dont nous pourrions avoir besoin en cas de conflit. Nous ne sommes pas indifférentes, mais nous sommes calmes et prêtes".

"Nous défendons notre pays"

L'énergique quinquagénaire ne compte plus ses passages au front. Depuis le lancement de son association en 2014, huit ans de guerre ont passé. Le petit groupe de cinq bénévoles coordonne maintenant des aides venues du monde entier. "Ça fait tellement longtemps que nous venons en aide aux soldats", confie Olena, la soixantaine pétillante. "Au début, nous manquions de tout. Nous partons de rien. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée".

"Nous faisons ça parce que nous défendons notre pays et nous voyons que de petites personnes peuvent accomplir de grandes choses", surenchérit Victoria. Les deux bénévoles placent leurs espoirs dans leur armée plus que dans leur gouvernement, précisent-elles. Mais ces jours-ci, leurs regards sont tournés vers l'Ouest, attentifs à la mobilisation de la communauté internationale.