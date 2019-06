Crise politique : Poutine interdit aux compagnies aériennes russes les vols vers la Géorgie

Les compagnies aériennes russes n'auront plus le droit de voler vers la Géorgie à partir du 8 juillet, selon un décret signé vendredi par Vladimir Poutine au lendemain de violents heurts entre la police et des manifestants protestant contre l'intervention d'un député russe au Parlement de ce pays du Caucase.

Interdiction temporaire à partir du 8 juillet

"À partir du 8 juillet 2019, les compagnies aériennes russes ont temporairement l'interdiction d'effectuer des vols du territoire de la Fédération russe vers le territoire de la Géorgie", dit ce décret, publié sur le site du Kremlin.

À Tbilissi vendredi, au moins 15.000 personnes ont répondu à l'appel de l'opposition et se sont retrouvées devant le Parlement géorgien, selon un journaliste de l'AFP. Certains avaient un œil bandé en soutien à des manifestants éborgnés la veille lors de heurts avec la police et la plupart réclamaient de mettre fin à l'influence de l'oligarque Bidzina Ivanichvili, fondateur du parti au pouvoir du Rêve géorgien et souvent présenté comme le véritable homme fort du pays.

S'adressant à la foule, Grigol Vachadzé, le leader du principal parti d'opposition, le Mouvement national uni (MNU) créé par l'ancien président exilé Mikheïl Saakachvili, a appelé à des élections législatives anticipées, une réforme électorale et la démission du ministre de l'Intérieur.

Des relations compliquées entre les deux pays

Les troubles ont commencé jeudi, quand environ 10.000 personnes se sont rassemblées devant le Parlement pour protester contre l'intervention d'un député russe, Sergueï Gavrilov, depuis le siège du président de l'assemblée. Beaucoup ont estimé sa présence choquante alors que les deux pays se sont affrontés dans une courte guerre en 2008 lors d'une intervention militaire russe en Géorgie, et que la Russie maintient des troupes dans deux régions séparatistes prorusses géorgiennes frontalières de son territoire.

Alors que les manifestants tentait de pénétrer dans le Parlement, des affrontements ont fait 240 blessés, dont 160 manifestants et 80 policiers, et conduit à 305 arrestations. Ces manifestations se sont rapidement transformées en un mouvement plus global contre la domination dans le pays du Rêve géorgien de Bidzina Ivanichvili. Parmi les pancartes brandies par les manifestants, certaines disaient "Stop l'URSS" tandis que d'autres interpellaient les forces de l'ordre : "Ne nous tirez pas dessus, nous sommes vos enfants".

Un coup dur pour le tourisme géorgien

Alors que le Kremlin avait dénoncé après les heurts de jeudi une "provocation russophobe", le décret signé par Vladimir Poutine, officiellement pour des raisons de sécurité, risque surtout de porter un dur coup au secteur touristique géorgien. Ses paysages naturels, ses traditions culinaires mais aussi la proximité et la possibilité de s'y rendre sans visa font en effet de la Géorgie une destination privilégiée des touristes russes.

Revenue d'urgence la veille du Bélarus, la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili a reconnu vendredi que les autorités géorgiennes avaient commis une erreur en invitant un député russe à s'exprimer au Parlement, dans le cadre d'une réunion internationale sur l'orthodoxie. "Cela a choqué une partie de notre population", a-t-elle déclaré vendredi lors d'une allocution vidéo, ajoutant être prête à "rencontrer toutes les forces politiques" du pays pour trouver une issue à la crise. Première conséquence de cette agitation, le président du Parlement géorgien, Irakli Kobakhidzé, a démissionné vendredi.