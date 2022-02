Crise en Ukraine : mais que souhaite réellement Vladimir Poutine ?

ANALYSE

Mais que souhaite réellement Vladimir Poutine dans le dossier ukrainien ? Alors que les dernières détériorations à la frontière entre les deux pays font craindre le pire, l'entretien entre Moscou et Paris a donné lieu à un accord pour essayer d'aboutir à un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, a rapporté l'Élysée. Malgré l'escalade des tensions, Vladimir Poutine semble donc ouvert aux négociations. "Ce qu'il veut, c'est l’assurance que l’Ukraine n’intègrera pas l’Otan. Là-dessus il a pratiquement gagné parce que l’Ukraine, son adhésion n’est plus à l’ordre du jour pour l’instant", analyse au micro d'Europe 1 Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po Paris et à l'INALCO, spécialiste des questions européennes et internationales.

Mais ce que demande également le président russe, "c’est le cessez-le-feu. Or, on le réclame depuis toujours ! Et qui est à l’origine de sa rupture ? Ce sont bien les forces séparatistes de Lougansk et Donetsk. Donc ce n’est pas un homme de confiance !", rappelle l'expert.

Vladimir Poutine, "le maître du jeu"

Quant aux négociations menées par le reste du monde avec la Russie, Patrick Martin-Genier "ne voit pas bien ce qu'elles vont pouvoir donner de plus, si ce n’est que l’Otan recule encore face aux exigences de Vladimir Poutine. Finalement l’Ukraine ce sont des otages, parce qu’il veut redessiner toute l’architecture de sécurité de l’après-guerre froide et renégocier la présence des troupes de l’Otan dans les pays d’Europe de l’Est, en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, ce qui est tout à fait irrecevable."

Pour l'expert, aucun doute "psychologiquement, Vladimir Poutine a gagné puisque tout le monde tourne autour de ses propositions ! Le maître du jeu et du timing pour le moment, c’est Vladimir Poutine."