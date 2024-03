Crise en Haïti : plus de 170 Français et 70 étrangers évacués

Plus de 170 Français et quelque 70 Européens et autres ressortissants étrangers ont été évacués d'Haïti, pays plongé dans le chaos, à bord d'hélicoptères de l'armée française, a annoncé mercredi le ministère des Affaires étrangères. Il s'agit de personnes "en situation de vulnérabilité" qui ont été transférées "à bord d'un bâtiment de la Marine nationale qui les transportera aujourd'hui vers Fort-de-France", précise le Quai d'Orsay dans un communiqué.

Dimanche soir, le ministère avait annoncé la mise en place "de vols spéciaux" alors que la capitale d'Haïti est en proie à la violence des gangs et que les liaisons aériennes commerciales avec Port-au-Prince sont interrompues. Quelque 1.100 Français, dont un grand nombre de binationaux, vivent en Haïti, selon le ministère. "L'ambassade de France à Port-au-Prince continue de fonctionner et demeure pleinement mobilisée en soutien à la communauté française sur place", précise le communiqué.

Les gangs armés intensifient leurs attaques à Port-au-Prince

Haïti, déjà victime d'une très grave crise politique et sécuritaire, est en proie à un regain de violences depuis le début du mois, plusieurs gangs ayant uni leurs forces pour attaquer des lieux stratégiques de Port-au-Prince. Le Premier ministre Ariel Henry a accepté de démissionner le 11 mars. Depuis, des négociations sont en cours en vue de former des autorités de transition.

En attendant, les gangs armés intensifient leurs attaques dans la capitale haïtienne. Le Canada a également affrété des hélicoptères pour évacuer ses ressortissants installés en Haïti souhaitant quitter le pays.