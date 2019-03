Crash Ethiopian : le BEA confirme de "claires similitudes" avec l'accident de Lion Air

Le Bureau français d'enquêtes et d'analyses (BEA) a confirmé lundi que de "claires similitudes" sont apparues entre le crash du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines et celui de Lion Air en octobre 2018, lors de l'examen des boites noires.

"Similitudes claires". "Au cours du processus de vérification du FDR (Flight data recorder, qui enregistre les paramètres de vol, ndlr), des similitudes claires ont été observées par les équipes d'enquêteurs entre les vols Ethiopian Airlines 302 et Lion Air 610", a indiqué le BEA, confirmant les propos tenus la veille par la ministre éthiopienne des Transports Dagmawit Moges. Les autorités éthiopiennes ont demandé l'aide du BEA pour extraire les données des boites noires car l'Ethiopie ne dispose pas de l'équipement nécessaire à leur lecture.

Un rapport d'ici un mois. Les deux boites noires, le FDR et le CVR (Cockpit voice recorder, qui enregistre les conversations dans le cockpit), ont été endommagées durant le crash, mais pas au point d'empêcher d'en extraire les données. Un rapport préliminaire sur les causes du crash sera publié dans 30 jours, selon le BEA et les autorités éthiopiennes. L'accident du vol d'Ethiopian Airlines survenu le 10 mars est le second en moins de cinq mois pour le Boeing 737 MAX 8, après celui de l'appareil de Lion Air, abîmé en mer de Java en tuant 189 personnes. Ce type d'appareil est désormais cloué au sol dans le monde entier.