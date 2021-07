Covid : face aux réserves françaises, l'Espagne veut rassurer les touristes

INTERVIEW

Alors que de très nombreux Français préparent actuellement leurs vacances, le variant Delta, qui ne cesse de gagner du terrain, va-t-il venir perturber la saison estivale ? Jeudi, le gouvernement français a en tout cas conseillé à ses ressortissants "d'éviter l'Espagne et le Portugal" cet été, par la voix du secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune. Des déclarations qui ont, sans surprise, été fraîchement accueillies en Espagne, où on assure que tout est fait pour garantir la sécurité des touristes.

Sur Europe 1, Daniel Camós, délégué du Gouvernement de Catalogne en France, assure que la Catalogne "est une destination touristique sûre", où "cela fait des mois qu'on travaille dans la mise en œuvre d'un certain nombre de protocoles dans le secteur touristique".

Des "mesures spécifiques" prises en Catalogne

Daniel Camós ne nie pas la hausse des cas, qui touche particulièrement les jeunes, mais relativise l'importance de ces chiffres en comparaison avec la situation française. "En France, la proportion de jeunes qui sont vaccinés est plus élevée, mais la proportion de toute la population vaccinée en Catalogne est aujourd'hui bien plus élevée", fait-il remarquer.

Par ailleurs, "les hospitalisations Covid par 100.000 habitants sont plus élevées en France qu'en Catalogne". "Nous sommes en train de prendre des mesures spécifiques", dit-il, rappelant que la Catalogne a décidé de la fermeture des discothèques et autres lieux de divertissements nocturnes dans des espaces clos. Se dirige-t-on vers un retour du port du masque obligatoire en extérieur ? "Non", répond Daniel Camós, "et je n'ai aucun motif pour penser que ça changera dans les semaines à venir".

"L'Espagne a un taux de vaccination très élevé"

Egalement contacté par Europe 1, José Manuel Albares Bueno, ambassadeur d’Espagne en France, se veut lui aussi rassurant, en insistant sur le succès de la campagne de vaccination de l'autre côté des Pyrénées. "La meilleure mesure contre le Covid-19, c'est de se faire vacciner, et l'Espagne a un taux de vaccination extrêmement élevé. 57% des Espagnols ont reçu déjà au moins une injection et 42% d'entre eux ont déjà la vaccination complète", détaille-t-il.

Et des mesures de précaution sont également appliquées aux frontières. "On peut se rendre en Espagne en toute sécurité avec un QR code européen qui montre qu'on a la vaccination complète, un test PCR négatif de maximum 72 heures, ou un test antigénique négatif de maximum 48 heures", précise José Manuel Albares Bueno. Aussi, insiste-t-il, les touristes français "peuvent venir en toute sécurité".

"On est dans le cadre européen, toutes les règles sont observées", poursuit l'ambassadeur d'Espagne en France. "Les touristes français peuvent se rendre en toute sécurité en Espagne, et nous les attendons." "Regardez les images de cette première semaine de juillet des touristes qui étaient en Catalogne, demandez à vos amis qui ont passé cette première semaine en Catalogne, et vous verrez qu'ils vous diront que la plage est toujours là, qu'on mange toujours aussi bien", conclut de son côté Daniel Camós.