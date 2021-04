Covid-19 au Brésil : 66.500 morts en mars, deux fois plus que le pire mois de 2020

Le coronavirus a tué 66.573 personnes en mars au Brésil, plus de deux fois plus qu'en juillet 2020, qui avait été le mois le plus meurtrier de la première vague de la pandémie (32.881 morts), selon les données officielles publiées mercredi soir.

Le ministère de la Santé a par ailleurs fait état d'un nouveau record de morts au cours des dernières 24 heures, avec 3.869 décès, dans le deuxième pays le plus endeuillé après les Etats-Unis, avec un total de 321.515 morts en un peu plus d'un an d'une pandémie devenue incontrôlable.