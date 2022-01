Covid-19 : à quoi ressemblent les centres de quarantaine créés par la Chine ?

Les voyageurs entrant en Chine ne seront bientôt plus isolés dans des hôtels réquisitionnés mais dans des "centres de quarantaine". Des dizaines de bâtiments sont sortis de terre sur tout le territoire, notamment à Canton. A quoi ressemblent ces fameux centres ? Et comment s'organisent-ils ?

Un système ultra strict

Depuis cette semaine, les patients guéris, malgré leur nom contagiosité, sont placés à l'isolement dans des centres de quarantaine. Le hall d'un centre d'exposition a été transformé en hôpital de campagne. 500 blocs y ont été installés. Ils mesurent environ 12 mètres carrés et tous sont entourés de trois cloisons. Ils sont collés les uns aux autres.

Chaque espace individuel est équipé d'un lit. Pour les voyageurs venant de l'étranger , c'est un des systèmes de quarantaine les plus stricts au monde, avec trois semaines d'isolement dans des centres en préfabriqué, où ils n'ont aucun contact avec l'extérieur. Des centres remplacent désormais les hôtels réquisitionnés, comme c'était le cas auparavant.

L'équivalent de 46 terrains de foot

Ces centres de quarantaine ultra sécurisés devraient même se généraliser dans toutes les grandes villes du pays. Le tout premier est sorti de terre à Canton, dans le sud de la Chine et compte 5.000 chambres . Il fait 250.000 mètres carrés au total, soit l'équivalent de 46 terrains de football et une ambiance très orwellienne. Accès par bus spéciaux en provenance de l'aéroport, repas servis par des robots, thermomètres équipés d'intelligence artificielle, caméras et drones de surveillance. A terme, toutes les grandes villes chinoises devraient être équipées de centres similaires permanents pour les quarantaines des voyageurs en provenance de l'étranger.