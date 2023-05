Couronnement de Charles III : à Londres, les pubs s'attendent à une affluence record

Les pubs britanniques s'attendent à vivre une journée record. À quelques heures du couronnement du roi Charles III, qui débutera à midi heure française, ils seront nombreux à tenter d'appercevoir les membres de la famille royale entre le palais de Buckingham et l'abbaye de Westminster. Mais certains Britanniques opteront pour une autre stratégie et ils suivront cette journée historique devant la télé dans un bar, presque comme un match de foot.

Alors, à Londres, on rivalise d'idées pour attirer les clients. Dance pub de Trafalgar Square, une grande affiche est posée sur la porte, et invite les clients à venir vivre le couronnement autour de quelques pintes de bière.

Une bière unique

Pour l'occasion Louise, la patronne, a refait son stock d'une bière spécialement brassée pour l'occasion. "C'est une bière brassée dans le Dorset. C'est notre bière spécifique et elle est délicieuse. Elle est baptisée pour le roi et on la vend spécialement pour le couronnement", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

"Au total, on a placé trois télévisions et on a hâte que les clients viennent partager leur expérience avec nous et qu'ils se réjouissent de cette cérémonie du couronnement", poursuit la patronne.

Une fête qui se poursuivra jusqu'à très tard dans la nuit

Aucun doute, ce pub traditionnel londonien sera bondé ce midi et on lèvera les verres à la santé du roi couronné sans rien manquer de la cérémonie, à l'inverse de ceux qui seront amassés sur le parcours, assure Louise. "Parce que si vous êtes sur le parcours, vous ne voyez rien de la cérémonie. Et ce que l'on a constaté lors du jubilé d'Elizabeth et lors de son enterrement, c'est que les gens apprécient de se rassembler et d'échanger entre eux s'ils ne peuvent pas voir directement la cérémonie", juge-t-elle.

Et pour l'occasion, les pubs anglais ont obtenu une autorisation exceptionnelle de prolongation de leurs heures d'ouverture. De quoi fêter le couronnement jusque très tard dans la soirée.