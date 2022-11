Coupe du monde 2022 : Al-Qaïda appelle à boycotter l'événement au Qatar

La nouvelle a de quoi surprendre. Alors que la Coupe du monde de football a officiellement démarré ce dimanche au Qatar, l'organisation terroriste Al-Qaïda, a appelé au boycott de l'événement, annonce le groupe de surveillance SITE Intelligence. Dans leur communiqué, la branche yéménite du groupe terroriste reproche aux pays du golfe "d'éloigner les musulmans de la péninsule, de leur foi musulmane" et de "travailler à la solde des croisés". Le message est clair : "Nous exhortons nos frères musulmans à ne pas suivre cet événement ou d'y assister".

Et pour cause. Les membres de la branche yéménite reproche au Qatar de mener "une campagne pornographique contre la péninsule de Mohamed" et critiquent les organisateurs de vouloir accueillir tout le monde lors de l'événement. Al-Qaïda dénonce ainsi que le Qatar "ait amené des personnes immorales, des homosexuels, des semeurs de corruption et d'athéisme dans la péninsule arabique".

Appels aux boycotts venus du monde entier

Si le groupe terroriste hurle contre la Coupe du monde 2022, leur communiqué n'appelle pas pour autant à la violence contre l'événement. Mais l'appel au boycott d'Al-Qaïda fait écho aux nombreuses critiques portées sur le Mondial 2022. En Occident, les appels aux boycotts se sont multipliés ces derniers mois face au non-respect des droits de l'Homme sur les chantiers des stades construits pour l'événement, ou encore sur les traitements infligés aux homosexuels.

Mais l'Émirat l'assure : toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle ou son origine, est la bienvenue pendant l'événement. Une déclaration qui doit apaiser la situation mais qui n'aura donc pas plu au groupe terroriste d'Al-Qaïda.