Coup d'État au Gabon : qui est Brice Oligui Nguema, le nouvel homme fort du pays ?

Brice Oligui Nguema : voici le nom du nouvel homme fort au Gabon. Moins de 24 heures après le coup d'État, qui a retourné le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba à la tête du pays, voilà que ce général a déjà désigné nouveau président de la transition par les militaires putschistes. Ce militaire chevronné jouit d'une grande popularité dans le pays. Preuve en est, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Brice Oligui Nguema est ovationné par la foule avant même d'être nommé président de la Transition. "Oligui président", crient ses partisans.

Fils d'officier, Brice Oligui Nguema est formé à l'Académie royale militaire de Meknès au Maroc et chez les commandos gabonais. Il gravit alors rapidement les échelons pour devenir aide de camp d'Omar Bongo jusqu'à la mort de l'ancien président en 2009. Ecarté sous Ali Bongo, qui succède à son père, il fait un retour en grâce dix ans plus tard. Il est alors propulsé colonel en charge des renseignements de la Garde républicaine en 2018.

L'un des mieux placés pour réaliser un coup d'État ?

Et seulement six mois plus tard, il prend la tête de la fameuse Garde républicaine, pour devenir aujourd'hui l'élément central du dispositif sécuritaire gabonais. Le général Brice Oligui Nguema était en ce sens l'un des mieux placés pour organiser la chute du président Bongo qu'il a 'mis à la retraite', selon ses propres mots. Son objectif affiché est désormais d'assurer la transition. Mais jusqu'à quand ? Cela, le chef de la Garde républicaine ne l'a pas encore précisé.