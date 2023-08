Coup d'État au Gabon : le président Ali Bongo en résidence surveillée, un de ses fils arrêté

Le président du Gabon Ali Bongo Ondimba est "en résidence surveillée" entouré de sa famille et de ses médecins et l'un de ses fils a été arrêté, notamment pour "haute trahison", ont annoncé mercredi les militaires auteurs d'un coup d'Etat dans la matinée.

"Le président Ali Bongo est gardé en résidence surveillée, entouré de sa famille et de ses médecins", selon un communiqué lu à la télévision d'État par les militaires du Comité de Transition et de Restauration des Institutions (CTRI).

Une volonté de mettre "fin au régime"

Noureddin Bongo Valentin, fils et proche conseiller du chef de l'État, Ian Ghislain Ngoulou, directeur de cabinet d'Ali Bongo, Mohamed Ali Saliou, son directeur de cabinet adjoint, Abdul Hosseini, un autre conseiller de la présidence, Jessye Ella Ekogha, conseiller spécial et porte-parole de la présidence ainsi que les numéros un et deux du tout-puissant Parti démocratique gabonais (PDG) de M. Bongo "sont arrêtés", a poursuivi le colonel de l'armée qui avait lu dans la nuit le communiqué annonçant que des militaires mettaient "fin au régime".

Ils sont arrêtés notamment pour "haute trahison contre les institutions de l'État, détournements massifs des deniers publics, malversations financières internationales en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants", a-t-il précisé.