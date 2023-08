Comment Venise tente-t-elle de lutter contre les pickpockets ?

La Cité des Doges n'est pas épargnée par les pickpockets. Face à l'impuissance manifeste de la police, une conseillère municipale a décidé d'intervenir à sa manière. Cette justicière, qui a la voix qui porte, filme les voleurs et poste ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et ça cartonne. Elle compte déjà plus de 400.000 abonnés.

La justicière de Venise

Venise, sur les berges d'un canal, deux jeunes filles se cachent le visage et descendent dans un Vaporetto, l'un des célèbres batobus de la ville, quand soudain : "Attenzione pickpockets !". Cette voix puissante est celle de Monica Poli. Les vidéos de cette conseillère municipale sont devenues virales.

Face à l'inaction des autorités, elle a en effet décidé de lutter elle-même contre les pickpockets, comme elle l'explique à la télévision locale Antenne 3. "Ce sont des bandes organisées. Il est possible d'agir, mais je ne comprends pas pourquoi personne ne le fait."

300 pickpockets présents dans la ville

D'après Monica Poli, il y aurait 300 pickpockets à Venise. Une situation devenue incontrôlable que partage Stefano, le président de l'Association des guides touristiques de la ville. "Ma famille a été victime des pickpockets deux fois ces deux derniers mois. La première chose que je dois faire avant chaque visite, c'est de les mettre en garde contre les pickpockets", regrette-t-il. La guerre des pickpockets est donc lancée. Tous exigent plus de policiers dans la ville, et vite.