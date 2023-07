Monica, 57 ans, fait fuir les pickpockets à Venise avec sa voix et devient une star de Tiktok

Des pickpockets poursuivis dans le centre de Venise par une femme qui les filme en hurlant. Une scène loufoque à laquelle plusieurs touristes venus admirer "la Reine de l'Adriatique" ont certainement assisté récemment, comme le rapportent BFMTV et Konbini. Depuis un peu plus d'un mois, Monica, 57 ans, utilise la plateforme TikTtok pour alerter quant à la prolifération des vols à la tire à Venise. Le procédé est aussi simple que déroutant : lorsqu'une situation de vol survient, Monica dégaine son smartphone et filme le fautif tout en le coursant dans les ruelles de la ville en hurlant "Attention pickpockets !" d'une voix puissante.

Sur TikTok, les vidéos de Monica ont été vues plusieurs dizaines de millions de fois et près de 400.000 utilisateurs se sont abonnés à son compte, baptisé "cittadininondistratti2" (pour citoyens non distraits), en l'espace d'un mois. "Je fais partie d'un groupe de perturbations contre les pickpockets depuis 30 ans, avec 40 autres personnes", indique l'intéressée auprès du site internet Newsweek. "Les gens se font voler leur passeport américain ou anglais, puis pour retourner dans leur pays, ils doivent se rendre à l'ambassade de Rome. Cela entraîne des dépenses supplémentaires pour eux, il vaut donc mieux prévenir cela en avertissant les touristes du problème", poursuit-elle.

Les autorités transalpines désapprouvent la démarche

Pour justifier sa démarche, Monica évoque une récente réforme italienne, visant à accélérer les procédures judiciaires pour désengorger les tribunaux. Selon elle, cette dernière permettrait à ce type de délit de proliférer. "Avec cette réforme, si la victime ne signale pas le vol, alors vous êtes libres de voler", dénonce-t-elle. D'où l'importance, selon elle, de "rendre [nos] vidéos virales pour informer les touristes", notamment au regard du "manque de prévention et d'information sur ce qu'il se passe dans la ville".

Mais si l'initiative court après un objectif a priori vertueux, elle n'est pas très bien accueillie par les autorités transalpine. "Il est interdit de mettre ces enregistrements sur Internet. Surtout s'ils sont mineurs. Il est interdit de s'en prendre physiquement à ces personnes même si ce sont des voleurs à la tire connus. Tant qu'ils ne sont pas pris en flagrant délit, la présomption d'innocence s'applique", fait valoir Diego Brentani, membre d'un syndicat de police vénitien, dans les colonnes du média allemand Deutsche Welle. Selon Newsweek, ce dernier tenait pourtant des propos contradictoires récemment, indiquant que la police locale avait maille à partir avec ces pickpockets et que l'aide de volontaires était la bienvenue.

En attendant, et malgré son incroyable succès, le compte TikTok de Monica est en sursis. Car, comme le rapporte Konbini, le compte initial, qui avait vu le jour sur le nom "cittadininondistratti" a été banni de la plateforme chinoise. D'où l'apparition d'un nouveau profil "cittadininondistratti2", créé en juin dernier.