Comment le Japon assure la sécurité des femmes dans les transports en commun ?

Marre des regards insistants, voire lubriques dans le bus, marre des frotteurs dans le métro, marre des mains baladeuses dans les rames bondées pour les femmes. Il est parfois difficile de se sentir en sécurité dans les transports. Au Japon, des mesures radicales sont prises pour protéger les femmes dans les transports.

Application, réservation de places dans les transports pour protéger les femmes

Au Japon, 70% des passagères disent avoir été victime d'attouchements. Le gouvernement a donc décidé de prendre des mesures drastiques. Pendant les heures de pointe, des rames de trains ou de métros sont interdites aux hommes, seules les femmes y ont accès. Il est également possible de réserver un siège dans les trains de banlieue comme dans les TGV, ce que beaucoup de femmes font car elles risquent moins les attouchements que debout, compressées aux autres passagers. À Tokyo, une appli permet aux passagères agressées sexuellement de prévenir la police en temps réel. Leur smartphone étant géolocalisé, des agents viendront à leur secours dès la station suivante. Et pour éviter les photos volées qui attentent à l'intimité des voyageurs, les smartphones japonais sont conçus afin que le mode silencieux ne puisse pas être activé quand on utilise leur caméra.

Dans les gares, des avis mettent en garde les femmes qui s'apprêtent à gravir des escaliers ou à emprunter un escalator. Derrière elles, des hommes pourraient profiter du dénivelé pour filmer sous leurs jupes avec une micro caméra, elles se vendent comme des petits pains au Japon.