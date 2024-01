Colère des agriculteurs : en Belgique, la tension monte, les manifestants réclament «des actes»

La colère des agriculteurs ne s'arrête pas aux frontières de la France. La Lituanie, l'Allemagne, la Roumanie, la Pologne sont aussi concernées et le mouvement de protestation fait tache d'huile en Europe. Désormais, la grogne monte en Belgique, en particulier en Wallonie où les agriculteurs commencent aussi à se faire entendre.

Dans le sud du pays, des milliers de panneaux d'agglomération ont été retournés, symbole d'un système qui, selon les agriculteurs, "marche sur la tête". Vendredi, une opération escargot a été organisée. Une centaine de tracteurs ont bloqué l'accès à une autoroute et dénoncent la flambée des prix, la concurrence déloyale avec les produits non européens ou encore des normes environnementales trop exigeantes. "Les Français, les Hollandais sont chauds, c'est à notre tour, il faut qu'on y aille", insiste un manifestant.

Faire pression au niveau européen

À Bruxelles, une quarantaine d'agriculteurs ont déversé des kilos de céréales devant le siège du parti du ministre de l'Agriculture. Pour faire pression au niveau européen, plusieurs fédérations agricoles ont rencontré le ministre belge de l'Agriculture. "On a été entendus. Maintenant, on attend les actes. S'il n'y a pas d'actes, on va bouger, c'est certain", assure Florian Poncelet, président de la Fédération des Jeunes agriculteurs.

Selon les informations d'Europe 1, des actions sont à prévoir dès dimanche un peu partout dans le pays.