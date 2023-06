CNN dévoile un enregistrement accablant pour Donald Trump, qui se vante d'avoir des documents confidentiels chez lui

L'étau se resserre autour de Donald Trump dans l'affaire des documents confidentiels de la Maison-Blanche. Alors que l'ancien chef d'État a plaidé non coupable pour chacun des 37 chefs d'accusation lors de son inculpation devant le tribunal fédéral de Miami, la chaîne CNN vient de diffuser un enregistrement très embarrassant pour l'ancien président.

Jusqu'à présent, sa ligne de défense était simple : Donald Trump ne savait pas qu'il détenait des documents classifiés. Sauf que CNN vient de prouver le contraire, dans cet enregistrement un brin surréaliste. L'extrait diffusé sur la chaîne d'informations en continu américaine, qui fait deux minutes, date de juillet 2021. Alors qu'il n'était plus président, Donald Trump était interviewé pour un livre et on l'entend se vanter d'avoir des documents top secret. Il évoque par exemple un plan hautement confidentiel d'attaque de l'Iran. Il sait pertinemment qu'il ne devrait pas avoir ces documents, mais il en plaisante avec les auteurs du livre et les membres de son personnel.

Une défense qui tombe à l'eau ?

"J'ai une pile de papiers, là, regardez : ce sont des informations secrètes, mais regardez, les militaires les ont rédigés et me les ont donnés. En tant que président, j'aurais pu les déclassifier, mais là, je ne peux pas. Mais c'est tellement cool", souligne-t-il.

La scène semble vraiment tirée d'une mauvaise parodie de film d'espionnage avec un Donald Trump hilare alors qu'il est en train de commettre un crime fédéral. Jusqu'à présent, l'ancien président a nié avoir des documents secrets en sa possession et cet enregistrement sera très certainement l'une des pièces à conviction centrale lors de son procès, celle qui pourrait le conduire directement en prison.